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ВСУ выпустили более 70 боеприпасов по Белгородской области

Гладков: более 70 боеприпасов ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки

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Stringer/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки выпустили по региону 71 боеприпас и 48 беспилотников.

«В Белгородском районе... выпущены 35 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 11 беспилотников, восемь из которых сбиты системой ПВО», — сообщил Гладков.

Он отметил, что в селе Отрадное ранения получили четыре местных жителя.

По Шебекинскому округу выпущены 16 боеприпасов и 17 беспилотников. Борисовский, Валуйский и Волоконовский районы атакованы с помощью трех боеприпасов и 10 БПЛА. По четырем населенным пунктам Краснояружского района выпущены пять боеприпасов и девять беспилотников. Над Белгородом и Красногвардейским районом силами противовоздушной обороны были сбиты четыре воздушные цели.

Днем 30 октября Гладков заявил, что в результате прилета боеприпаса в населенном пункте Отрадное Белгородского района в Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Губернатор добавил, что на местах инцидентов работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области.

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