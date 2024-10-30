Гладков сообщил о раненых в результате обстрела села в Белгородской области

В результате прилета боеприпаса в населенном пункте Отрадное Белгородского района в Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Трое женщин получили различные осколочные ранения, бригады СМП доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.
Еще одного пострадавшего — мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой скорая помощь транспортирует в областную клиническую больницу. Раненому оказывают всю необходимую помощь.
Повреждения получили частное домовладение и объект торговли.
«В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом, повреждены кровля и потолочное перекрытие», — отметил губернатор Белгородской области.
Гладков добавил, что на местах инцидентов работают оперативные службы.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом город Железногорск в Курской области.
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