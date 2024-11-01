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В минобороны Польши ответили на претензии Зеленского по истребителям МиГ-29

Косиняк-Камыш: Польша передала Украине столько вооружения, сколько могла

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IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно. Об этом в соцсети Х заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ответ на возмущения президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа Варшавы передать Киеву оставшиеся у нее истребители МиГ-29.

«Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно – границей являются оборонные возможности и безопасность Польши», — сказал Косиняк-Камыш.

Зеленский ранее заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти «нашли другую причину» и отказали в передаче самолетов.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО. Одним из условий он также назвал своевременное прибытие в Варшаву более современных самолетов.

Ранее США назвали истребители, потери которых ВСУ не смогут восполнить.

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