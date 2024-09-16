В США назвали истребители, потери которых ВСУ не смогут восполнить

Военно-воздушные силы Украины потеряли одни из последних советских истребителей Су-27 и МиГ-29 — эти потери не получится восполнить. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM)

В материале приводится сводка российского Минобороны, в которой говорится, что ВС РФ сбили два сверхзвуковых тяжелых истребителя четвертого поколения Су-27 Flanker, которые могут нести тактические ядерные боеприпасы, и многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 украинских ВВС.

MWM считает, что Украина вряд ли в обозримом будущем получит «истребитель с такими же впечатляющими летными характеристиками или высокой выносливостью», так как подержанные F-16 и Mirage 2000, поставляемые странами ЕС, по размеру почти в два раза меньше Су-27, имеют значительно меньше половины его дальности и несут радары размером менее одной трети от размера советского самолета.

«Таким образом, потери среди украинских Су-27 действительно невосполнимы для восточноевропейского государства», — пишет журнал.

MWM напомнил, что Советский Союз никогда не экспортировал Су-27, кроме как в Китай, поэтому истребитель недоступен для поставок на Украину из западных стран.

15 сентября Минобороны РФ сообщало, что МиГ-29 ВВС Украины был сбит российскими средствами ПВО. А Су-27 были уничтожены Воздушно-космическими силами РФ.

Ранее в войска РФ передали серийные самолеты Су-57 и Су-35С.