Белоусов поздравил военных с освобождением сел Шахтерское и Новоукраинка

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с успешным освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. В упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — говорится в поздравлении.

Более тысячи военнослужащих бригады были удостоены различных государственных наград за проявленный героизм, а три бойца получили звание Героя Российской Федерации.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение поставленных задач и верность военной присяге и выразил уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять свой долг, надежно оберегая национальные интересы и обеспечивая безопасность России.

1 ноября появилась информация, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донбассе.

Ранее Минобороны РФ показало первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.