Агента СБУ осудили за покушение на убийство военного из Джанкоя

Суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ), обвиняемого в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, агентом СБУ является житель Чехии, временно проживавший в Симферополе, который получил гражданство Украины. По заданию украинских спецслужб он изготовил взрывное устройство и арендовал квартиру рядом с местом жительства жертвы.

23 сентября прошлого года обвиняемый установил взрывное устройство на днище автомобиля военнослужащего из Джанкоя. Агент СБУ дистанционно активировал взрывчатку, однако осуществить свой план не смог. Позже злоумышленник был задержан.

«Судом мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

15 октября суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии по обвинению в передаче данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота по заданию СБУ. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на срок два года.

Ранее суд скостил срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье.