Суд скостил срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье

Апелляционный военный суд на полгода уменьшил срок наказания агенту Службы безопасности Украины (СБУ) по делу о государственной измене и терактах в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.

Ранее мужчину признали виновным в госизмене, покушении на теракт, вандализме и участии в террористическом сообществе. Ему назначили наказание в виде 26 лет лишения свободы с штрафом 600 тысяч рублей.

«Определением Апелляционного военного суда основное наказание уменьшено до 25 лет 6 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений», — отмечается в сообщении пресс-службы ФСБ.

24 сентября российские спецслужбы опубликовали видео задержания жителя Биробиджана, которого, по версии следствия, завербовала СБУ. По заданию украинских спецслужб он собирался поджечь пункт отбора на воинскую службу по контракту и релейный шкаф на железной дороге.

Ранее сообщалось, что ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией.