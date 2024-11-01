Часть общества Украины живет «от сказки до сказки» в ожидании спасительных для страны решений. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин.

«Одна категория людей живет от сказки до сказки, от F-16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в Соединенных Штатах. Другая живет в унынии», —сказал он.

Жорин пожаловался на чрезмерные надежды на внешние факторы. По его мнению, такие заявления в тылу плохо влияют на состояние украинских бойцов на передовой.

Он также обратил внимание на провал информационной политики украинских властей. Офицер указал, что украинским гражданам нужно рассчитывать прежде всего на свои силы.

Накануне сообщалось, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем президент страны Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской благотворительной организации «Фонд исследования будущего».

Ранее Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине для «спасения Европы».