За бойцами СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта

Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы. Об этом сообщил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что это позволит военнослужащим по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а оперативно вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. В пресс-службе правительства пояснили, что трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения службы по контракту.

«Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек», — отметил глава правительства.

Он напомнил, что все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке.

В сентябре президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что поддержка участников СВО — это залог будущих побед страны.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.