Российский военный в бою спас 12 сослуживцев и взорвал украинскую технику

Рядовой Денис Пирогов во время боя оказал первую медицинскую помощь 12 сослуживцам, а также организовал их эвакуацию в тыловые районы из зоны боевых действий. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

Кроме того, военнослужащий уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«При отражении контратаки, действуя в составе эвакуационной группы, Денис оказал первую медицинскую помощь более чем 12 военнослужащим и организовал их эвакуацию», — сказали в министерстве.

После оказания медпомощи сослуживцам Пирогов остался на своих позициях, чтобы продолжить помогать раненным в бою. Впоследствии рядовой ударил по БМП ВС Украины — ее удалось взорвать метким выстрелом из ручного противотанкового гранатомета.

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