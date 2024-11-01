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Российский военный в бою спас 12 сослуживцев и взорвал украинскую технику

Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев, организовал их эвакуацию и взорвал БМП ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Рядовой Денис Пирогов во время боя оказал первую медицинскую помощь 12 сослуживцам, а также организовал их эвакуацию в тыловые районы из зоны боевых действий. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

Кроме того, военнослужащий уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«При отражении контратаки, действуя в составе эвакуационной группы, Денис оказал первую медицинскую помощь более чем 12 военнослужащим и организовал их эвакуацию», — сказали в министерстве.

После оказания медпомощи сослуживцам Пирогов остался на своих позициях, чтобы продолжить помогать раненным в бою. Впоследствии рядовой ударил по БМП ВС Украины — ее удалось взорвать метким выстрелом из ручного противотанкового гранатомета.

30 октября жительница Украинска (ДНР) рассказала, что в ходе боев за населенный пункт украинские военные бросили гранаты в подвал, в котором находились дети, детей спас российский военнослужащий.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.

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