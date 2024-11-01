В освобожденном селе Крупец Курской области шли ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира роты с позывным «Клинцы».

«Морпехи продвинулись уже довольно-таки далеко, мы давим противника. По общему пейзажу можно понять, что бои здесь были ожесточенные. Однако противник силами морской пехоты был выдавлен из этого села, из следующих и будет выдавлен со всей русской земли», — сказал военнослужащий.

По данным агентства, украинские войска пытались закрепиться в населенном пункте, устраивая там опорные пункты. Однако, как сообщают журналисты, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России не позволили им это сделать.

Об освобождении села Крупец 15 августа сообщало Минобороны России. Российские военные также нанесли комплексного огневое поражение по районам пребывания одной украинской бригады южнее Кремяного и еще одной бригады западнее Русской Конопельки.

Ранее военный эксперт оценил положение ВСУ в Курской области.