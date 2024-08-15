Подразделения группировки российских войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаки Вооруженных сил Украины в направлении Кремяного. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли комплексного огневое поражение по районам пребывания одной украинской бригады южнее Кремяного и еще одной бригады западнее Русской Конопельки. Потери ВСУ там составили до 90 солдат, пять боевых машин пехоты «Bradley» американского производства и шесть боевых бронированных машин.



Кроме того, силы РФ завершили уничтожение ВСУ и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий под Курской областью ВСУ потеряли до 2640 солдат, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты и другой техники.

С начала российской специальной военной операции армия Украины лишилась 638 самолетов, 279 вертолетов, 30005 беспилотников, 569 зенитных ракетных комплексов, 17064 танка и другой техники.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.