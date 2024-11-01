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В США указали на самую главную проблему ВСУ на фронте

NYT: у ВСУ не осталось хорошо подготовленных частей на Донбасском фронте

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось хорошо подготовленных частей на Донбасском фронте для того, чтобы остановить наступление российских войск в этом регионе. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

«Быстрое продвижение России — это разительное изменение ситуации прошлого года, когда линии фронта оставались в основном статичными <...>. Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России», — пишет газета.

Издание отмечает, что значительная часть подразделений на Донбасском фронте представлена подразделениями территориальной обороны Украины. Военный эксперт Паси Паройнен сравнил продвижение российских войск с игрой «бей крота» — кризисные точки у ВСУ на фронте появляются быстрее, чем украинская армия успевает реагировать.

До этого российские солдаты вошли в населенный пункт Кураховка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее советник Пушилина рассказал, как на ВСУ отразится потеря западной части ДНР.

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