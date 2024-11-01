В израильской разведке заявили о подготовке удара Ираном

Иран готовится нанести серьезный удар по Израилю с иракской территории в ответ на недавнюю атаку со стороны еврейского государства. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники в израильской разведке.

По информации издания, Тегеран может осуществить операцию с использованием множества беспилотников и баллистических ракет до всеобщих выборов в США, которые запланированы на 5 ноября. Портал предполагает, что выбор иракской территории для удара является попыткой Ирана избежать нового израильского нападения на свои стратегические объекты.

Один из собеседников Axios в администрации США отметил, что у них нет информации о том, приняты ли иранскими властями окончательные решения о проведении удара в ближайшее время.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки».

Из-за эскалации конфликта в регионе в России продлили ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком.

Ранее политолог дала прогноз относительно ударов Ирана по Израилю.