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В Оренбургской области увеличили размер выплат для новобранцев СВО

Паслер: в Оренбургской области в 2,5 раза увеличили выплаты для новобранцев СВО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти в Оренбургской области приняли решение в 2,5 раза увеличить размер единовременной выплаты за подписание контракта с российским министерством обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам <...> будет повышена с 400 тыс. [рублей] до одного миллиона рублей», — говорится в заявлении.

Глава субъекта уточнил, что всего в начале службы подписавшие контракт с МО РФ люди будут получать по 1,6 млн рублей. Такая сумма получится, если сложить положенные новобранцам региональную и федеральную выплаты, а также военное довольствие.

По словам Паслера, в настоящее время оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям является одним из приоритетных направлений работы правительства Оренбургской области. Он уточнил, что поддержка граждан должна быть постоянной.

«С первых дней поставил задачу все семьи [участников СВО] взять под особую заботу. Сейчас в регионе действует 45 мер поддержки», — подчеркнул глава субъекта.

Ранее в Тверской области размер выплаты добровольцам, заключившим контракт с МО РФ, увеличили до двух миллионов рублей.

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