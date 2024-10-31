Родственники вагнеровцев призвали власти выполнить социальные гарантии перед бойцами

В Архангельске родственники не вернувшихся с СВО бойцов частной военной компании «Вагнер» записали обращение к властям. Соответствующая видеозапись опубликована на странице матери военного Кирилла Голубева Светланы Полевой в «ВКонтакте».

Группа мужчин и женщин с флагом ЧВК и фотографиями их воевавших детей обратилась с призывом выполнить социальные гарантии, которые положены родственникам бойцов «Вагнера». Одна из женщин напомнила, что президент России Владимир Путин поручал уравнять в правах военнослужащих любых подразделений, участвующих в СВО.

На видео попал момент, когда к родственникам военнослужащих подошли полицейские и заявили, что их действия могут расцениваться как массовый пикет из-за демонстрации флага и фото.

23 октября депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что вдова участника боевых действий на Украине более 1,5 года не могла получить выплату за орден Мужества, которым был награжден ее супруг. Парламентарий опубликовал пост, которому присвоил название «Рекорды бюрократии». В нем он рассказал, что одна из жительниц Ирбитского района Свердловской области на протяжении 19 месяцев добивалась положенной ей выплаты за мужа.

Ранее бывший вагнеровец рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни.