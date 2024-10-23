Депутат Госдумы РФ рассказал о «рекордной бюрократии» с выплатами за СВО

Вдова участника боевых действий на Украине более 1,5 года не могла получить выплату за орден Мужества, которым был награжден ее супруг. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Максим Иванов.

Парламентарий опубликовал пост, которому присвоил название «Рекорды бюрократии». В нем он рассказал, что одна из жительниц Ирбитского района Свердловской области на протяжении 19 месяцев добивалась положенной ей выплаты за мужа.

В заявлении уточняется, что военнослужащего не стало в марте 2023 года. После этого женщина вместе с Ивановым начала бороться за предоставление ей компенсаций и выплат, а также перерасчет денежного довольствия участника специальной военной операции (СВО).

«Со своей стороны трижды направлял запросы в надзорные ведомства. Не счесть, сколько было неформальных звонков в гарнизонные и окружные военные прокуратуры», — добавил законодатель.

По словам депутата, вдова солдата получила денежные средства лишь 22 октября 2024 года. В связи с этим парламентарий обвинил ответственных за компенсации лиц в «беспримерном пофигизме».

В то же время Иванов обратил внимание, что подобные ситуации с положенными участникам СВО и их семьям выплатами — это скорее исключения. Большинству граждан удается решить возникающие вопросы за один-три месяца.

Ранее в Алтайском крае мать участника СВО попыталась лишить его жену положенных выплат.