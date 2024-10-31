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Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до пяти

Темрезов: в результате взрыва газа в доме в Черкесске погибли пять человек

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МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в городе Черкесске. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Он рассказал, что после ЧП в больницы за медицинской помощью обратились четыре гражданина. Один из них все еще находится в госпитале, и его состояние оценивается как тяжелое.

«Троим [жителям] оказана необходимая медицинская помощь и они переведены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим медицинская и психологическая помощь оказывается в полном объеме», — говорится в заявлении.

По словам главы российского региона, в Черкесске на фоне происшествия был создан оперативный штаб. Сейчас на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, при этом сотрудники профильных служб проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Темрезов, в свою очередь, поручил мэрии города создать комиссию для оценки состояния поврежденного дома и расположенных рядом зданий. Кроме того, для собственников квартир был организован пункт временного размещения.

«Мною принято решение о единовременных денежных выплатах для семей погибших в размере одного миллиона рублей, для получивших травмы — в размере 300 тыс. рублей», — подчеркнул глава республики.

Взрыв газа в жилом доме в Черкесске произошел рано утром 31 октября. В результате в здании были разрушены около девяти квартир, обрушились часть стен и крыша.

Предварительно, эпицентр взрыва находился в квартире пенсионерки, которая отказывалась пускать к себе сотрудников газовой службы и не выходила на улицу. Всего травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Ранее в Черкесске после взрыва газа в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации.

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