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Ветеран «Вагнера» раскрыл подробности дисциплины в ЧВК

Экс-боец «Вагнера» Ипатов заявил, что в ЧВК была суровая дисциплина

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Евгений Биятов/РИА Новости

Дисциплина в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» была суровой, но эффективной. Об этом рассказал бывший боец ЧВК и участник специальной военной операции (СВО) Олег Ипатов в беседе с порталом 45.ру.

По словам военнослужащего, в компании был установлен строжайший запрет на алкоголь, наркотики, мародерство и применение насилия к мирным жителям. При этом самым страшным проступком считалось «дать заднюю», то есть отказаться идти в атаку или сбежать с линии боевого соприкосновения.

Однако, как отметил Ипатов, подобные правила были эффективными.

«Они поддерживали дисциплину на должном уровне. Это очень важно на фронте», — отметил боец.

В этом же интервью Ипатов рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни после участия в спецоперации. По словам ветерана, он отправился в зону проведения СВО в качестве добровольца. Получив ранение, Ипатов более шести месяцев провел в госпитале, после чего вернулся домой. Там ему провели четвертую по счету операцию.

Ранее участник штурма Бахмута рассказал, сколько зарабатывал в ЧВК «Вагнер».

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