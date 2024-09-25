Участник штурма Бахмута рассказал, сколько зарабатывал в ЧВК «Вагнер»

Участвовавший в штурме города Бахмут (Артемовск — российское название) в Донецкой народной республике член частной военной компании «Вагнер» Константин Луговой признался, что в начале своей деятельности в ЧВК получал зарплату в 240 тыс. рублей. Его слова приводит RTVI.

После назначения командиром штурмового подразделения мужчина начал получать 260 тысяч. У вагнеровца было до 300−400 человек в подчинении — 25−30 штурмовых групп, работающих одновременно.

В беседе с RTVI Луговой заявил, что решение присоединиться к ЧВК «Вагнер» было интуитивным, ему было близко то, что в структуре компании были разведподразделения, которые занимаются по тактике Главного разведывательного управления (ГРУ, подчиняется Минобороны).

23 сентября сообщалось, что бывший боец ЧВК «Вагнер» Михаил Острянский возглавил думу Красновишерского городского округа (ГО) в Пермском крае.

Ранее командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны.