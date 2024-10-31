Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 300 военнослужащих на Курском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, также уничтожены 4 боевые бронемашины, а также 8 артиллерийских орудий, 4 миномета, радиолокационная станция «RADA» из Израиля и 9 автомобилей.

Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 28600 военнослужащих, а также 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО (реактивных систем залпового огня).

До этого Росгвардия сообщала об уничтожении более 100 солдат ВСУ в Курской области. Позиции украинских войск были поражены с помощью танков Т-72Б3М, FPV-дронов и минометов 2Б11. Росгвардейцы также занимались прикрытием российских войск.

Также российские военные предотвратили попытку прорыва подразделений Вооруженных сил Украины через российскую границу в Курской области.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.