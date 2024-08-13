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Российской армии предоставят роботов-саперов

Минобороны РФ получит роботов-саперов «Уран-6»

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Bernat Armangue/AP

В рамках выполнения государственного оборонного заказа Минобороны РФ получит роботехнические комплексы разминирования «Уран-6». Об этом сообщает ТАСС.

Контракт на поставку техники получил генеральный директор Специального конструкторского бюро МО РФ Денис Горский. Документ ему вручил генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев.

Роботехнический комплекс работает в режиме дистанционного управления. Он может работать на расстоянии до одного километра, что позволяет операторам работать в безопасных условиях.

Сама же разработка предназначена для очистки местности от мин. Робот укомплектован автомобилем-самопогрузчиком, краном-манипулятором и дистанционно управляемой машиной разминирования.

До этого в России разработали дистанционно-управляемую турель «Чапай», в которую внедрили основанное на искусственном интеллекте (ИИ) программное обеспечение (ПО). Разработка уже прошла испытания на полигонах. На текущий момент идут переговоры о первых поставках в армию.

Ранее в России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников.

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