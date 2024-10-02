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На Украине планируют производить барражирующие боеприпасы США

Компания из США планирует производить на Украине боеприпасы Switchblade 600

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U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons

Американская компания AeroVironment достигла соглашения о локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600. Об этом пишет издание «Украинский милитарный портал».

«Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации Switchblade 600», — сказано в сообщении.

Отмечается, что имя украинской компании, которая займется выпуском боеприпасов, не раскрывается из соображений безопасности.

Старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. По его словам, планируется выпуск нескольких тысяч боеприпасов в год. Сделку должно утвердить правительство США.

Также AeroVironment заключила контракт с Пентагоном, в рамках которой армии США будут поставлены беспилотники Switchblade на сумму около миллиарда долларов. Итоговая сумма договора составила $990 млн. В рамках соглашения компания должна будет в течение пяти лет поставить необходимое число беспилотников. После начала специальной военной операции заявки на покупку данных аппаратов у США подали Франция, Литва и Австралия.

Ранее стало известно, что российской армии предоставят роботов-саперов.

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Операция на Украине
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