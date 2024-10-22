Участник СВО выступил перед студентами МГУТУ

Выполнять задачи на СВО было легче тем ребятам, которые получили опыт участия в локальных конфликтах, так как они были лучше подготовлены физически и психологически. Об этом в ходе встречи со студентами МГУТУ Разумовского в рамках проекта «Хутор героев» рассказал участник СВО Иван Бакай.

На мероприятии 29-летный боец рассказал присутствующим о своей жизни, военной службе и боевом пути. По его словам, в 2019 году он уехал на Донбасс и служил в разведзоне.

«Где-то воевал, где-то выполнял более приземленные задачи. Решение идти на СВО принял осознанно», — уточнил он.

Как подчеркнул Бакай, он понимал, что такой выбор повлияет не только на его судьбу, но и на судьбу большого количества людей.

По его словам, на СВО он попал через ЧВК «Вагнер», где был стрелком-разведчиком. После тяжелого ранения, военнослужащий вернулся домой.

Участник СВО рассказал студентам, что люди, которые идут воевать ради денег, а не ради идеи, быстро сталкиваются с суровой реальностью. Он подчеркнул, что нельзя халтурить на тренировках, так как от этого зависит жизнь на поле боя, а также нельзя подводить товарищей. По мнению Бакая, ему повезло воевать вместе с людьми, готовыми плечом к плечу стоять до конца.

«Успех боевых действий есть тогда, когда все спаяны одной идеологией. И если ты выходишь за ее рамки, тебя вернут в этот вектор», — отметил он.

На вопрос студентов о роли заключенных в формировании мобилизационного ресурса боец ответил, что не видит ничего критичного в идее привлекать заключенных в ряды армии.

«Надо понимать, что заключенные – большой срез общества, в котором есть смелые и трусы, добрые и жестокосердные. Я воевал вместе с ними и встречал среди них очень достойных людей, они были хорошими солдатами», — сказал Бакай.

Также боец затронул тему гуманитарной помощи. По его словам, она играет огромную роль. Он уточнил, что практически все высокоточное оборудование, коптеры, машины поставляют волонтеры. Кроме того, Бакай уточнил, что каждому бойцу нужны окопные свечи и маскировочные сети, а также термобелье и влажные салфетки.