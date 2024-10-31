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Пленный солдат ВСУ встретился с женой в одном из пунктов содержания

Пленному солдату ВСУ позволили встретиться с женой в пункте содержания

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в одном из пунктов содержания. Об этом пишет ТАСС.

Супруга украинского военнослужащего обратилась к омбудсмену Донецкой народной республики Дарье Морозовой, благодаря чему и удалось организовать встречу.

Сам Александр рассказал, что был обманом отправлен для участия в боевых действиях. Несмотря на наличие у Бакая «белого билета», в 2022 году его отправили в учебную часть, после чего он попал в Мариуполь. В апреле украинского военного задержали.

«Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, что им нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы», — вспоминает Александр.

Другой пленный боец ВСУ Николай Кальницкий рассказал, что два года скрывался от мобилизации. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (военкомы) поймали его по пути в магазин, после чего он оказался в Курской области, где его вместе с сослуживцами выгрузили в лесопосадки на боевой машине пехоты Bradly.

Ранее пленный рассказал, как командование ВСУ отправило оборонять занятый Россией поселок.

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