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Пленный рассказал, как командование ВСУ отправило оборонять занятый Россией поселок

Пленный боец Долматов: ВСУ отправили оборонять якобы отбитый у России поселок

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование 113-й бригады территориальной обороны Украины отправило группу военнослужащих оборонять поселок Золотая Нива под Угледаром, который уже перешел под контроль российских войск. Об этом ТАСС заявил пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Александр Долматов.

«Был совершен выезд в район населенного пункта Золотая Нива, но техника доехать даже до самого села не смогла, выбросили нас с водой и едой прямо на обочине у населенного пункта. <…> Нас туда обманом отправили, сказали, что поселок отбили», — сказал военнопленный.

Долматов добавил, что его бригада ранее сбежала с позиций в населенном пункте. Этому предшествовало уход украинских войск сперва с первой линии обороны, а потом и со второй, уточнил офицер.

22 октября пехотинец 157-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатко, который сдался в плен на территории Курской области, уличил свое командование в обмане. По словам пленного, перед заброской на территорию РФ руководство внушало ему и его сослуживцам, что это будет легкое задание, которое продлится три дня.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о необходимости сменить власть на Украине.

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