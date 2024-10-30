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Ганчев объяснил стратегическое значение взятия Кругляковки под контроль ВС РФ

Ганчев: взятие Кругляковки означает перекрытие важного пути снабжения ВСУ

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РИА Новости

Взятие населенного пункта Кругляковка под контроль российских войск позволило закрыть путь на правый берег Оскола для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт. Российские военные продолжают уверенное движение вперед», — написал Ганчев.

О взятии Кругляковки под контроль несколькими часами ранее сообщило министерство обороны России. По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады национальной гвардии.

Также подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово. Российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров.

Ранее Ганчев заявил, что Киев угрожает беженцам из Харьковской области.

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