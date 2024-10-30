Ганчев объяснил стратегическое значение взятия Кругляковки под контроль ВС РФ

Взятие населенного пункта Кругляковка под контроль российских войск позволило закрыть путь на правый берег Оскола для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт. Российские военные продолжают уверенное движение вперед», — написал Ганчев.

О взятии Кругляковки под контроль несколькими часами ранее сообщило министерство обороны России. По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады национальной гвардии.

Также подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово. Российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров.

Ранее Ганчев заявил, что Киев угрожает беженцам из Харьковской области.