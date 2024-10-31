Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Харьковской области заявил о продвижении российских военных в сторону Купянска

Ганчев заявил о стремительном продвижении ВС РФ к Купянску в Харьковской области

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ стремительно продвигаются в сторону Купянска и скоро отвоюют его промышленную часть, которая находится на левобережье города. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

«Кругляковка уже находится под полным контролем наших Вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая сейчас находится в Боровой», — сказал он.

По словам Ганчева, из-за рельефа местности украинские войска не могут отступить никуда, кроме как в сторону Изюма, поэтому взятие Кругляковки открывает для армии России «серьезный тактический простор».

Глава администрации отметил, что для взятия Купянска ВС РФ предстоит переправиться на правый берег реки Оскол, однако промышленная часть города, которая находится на левом берегу, будет освобождена уже в ближайшее время.

29 октября Ганчев сообщил, что российские войска приближаются к Купянску, вынуждая оккупационные власти покидать город.

20 октября он отметил, что Киев перестал доставлять гуманитарную помощь в Купянск. По словам Ганчева, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация.

Ранее власти Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов находятся под контролем РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами