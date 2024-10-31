Глава Харьковской области заявил о продвижении российских военных в сторону Купянска

Вооруженные силы РФ стремительно продвигаются в сторону Купянска и скоро отвоюют его промышленную часть, которая находится на левобережье города. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

«Кругляковка уже находится под полным контролем наших Вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая сейчас находится в Боровой», — сказал он.

По словам Ганчева, из-за рельефа местности украинские войска не могут отступить никуда, кроме как в сторону Изюма, поэтому взятие Кругляковки открывает для армии России «серьезный тактический простор».

Глава администрации отметил, что для взятия Купянска ВС РФ предстоит переправиться на правый берег реки Оскол, однако промышленная часть города, которая находится на левом берегу, будет освобождена уже в ближайшее время.

29 октября Ганчев сообщил, что российские войска приближаются к Купянску, вынуждая оккупационные власти покидать город.

20 октября он отметил, что Киев перестал доставлять гуманитарную помощь в Купянск. По словам Ганчева, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация.

Ранее власти Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов находятся под контролем РФ.