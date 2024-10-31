Минобороны сообщило об отражении прорыва ВСУ через российскую границу

Российские военные предотвратили попытку прорыва подразделений Вооруженных сил Украины через российскую границу в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения вторжения украинской армии.

Потери ВСУ, по данным Минобороны, составили около 10 военнослужащих.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа.

31 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины.

29 октября в Минобороны России сообщали, что военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку украинской армии и уничтожили колонну техники в приграничном районе Курской области.

Ранее в Курской области дроны ВСУ подорвали три автомобиля.