Минобороны сообщило об отражении прорыва ВСУ через российскую границу

Российские военные предотвратили попытку прорыва подразделений Вооруженных сил Украины через российскую границу в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения вторжения украинской армии.
Потери ВСУ, по данным Минобороны, составили около 10 военнослужащих.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа.
31 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины.
29 октября в Минобороны России сообщали, что военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку украинской армии и уничтожили колонну техники в приграничном районе Курской области.
Ранее в Курской области дроны ВСУ подорвали три автомобиля.