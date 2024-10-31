Росгвардия сообщила об уничтожении более 100 солдат ВСУ в Курской области

Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ», — говорится в сообщении.

Позиции противника были поражены при помощи танков Т-72Б3М, FPV-дронов и минометов 2Б11. Росгвардейцы также занимались прикрытием российских войск.

Незадолго до этого росгвардейцы уничтожили бронетранспортер VAB французского производства в Курской области. Ведомство опубликовало кадры поражения вражеской техники. Уточняется, что VAB — это «бронированная машина переднего края», разработанная компаниями «Рено» и «Савье».

До этого в Брянской области росгвардейцы уничтожили отряд диверсантов численностью 10 человек.

Ранее Росгвардия предотвратила заход украинской ДРГ в Курскую область.