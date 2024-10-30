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В Курской области дроны ВСУ подорвали три автомобиля

В Большесолдатском районе Курской области дроны ВСУ подорвали три автомобиля

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Большесолдатском районе Курской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали три автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Зайцев.

«На территории райцентра со стороны ул. Горянка ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт. За последний час подорвано 3 гражданских машины, есть пострадавшие», — написал он.

Также по его словам, на перекрестке в сторону сел Сторожевое, Махов Колодезь, Бирюковка разбросаны взрывные устройства, замаскированные под сухпайки. Здесь также есть пострадавшие

«Ночью работает дрон «Баба Яга», в следствии чего, есть разрушения домовладений на ул. 40 лет Победы и ул. Заводской», — отметил он.

Зайцев рекомендовал не посещать район.

24 октября он заявлял, что Вооруженные силы Украины сбрасывают взрывные устройства на гражданские машины в Большесолдатском районе Курской области.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА на жилой дом пострадала женщина.

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