В Курской области дроны ВСУ подорвали три автомобиля

В Большесолдатском районе Курской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали три автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Зайцев.
«На территории райцентра со стороны ул. Горянка ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт. За последний час подорвано 3 гражданских машины, есть пострадавшие», — написал он.
Также по его словам, на перекрестке в сторону сел Сторожевое, Махов Колодезь, Бирюковка разбросаны взрывные устройства, замаскированные под сухпайки. Здесь также есть пострадавшие
«Ночью работает дрон «Баба Яга», в следствии чего, есть разрушения домовладений на ул. 40 лет Победы и ул. Заводской», — отметил он.
Зайцев рекомендовал не посещать район.
24 октября он заявлял, что Вооруженные силы Украины сбрасывают взрывные устройства на гражданские машины в Большесолдатском районе Курской области.
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