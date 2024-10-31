Над Курской областью сбили украинскую ракету

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области», — написал он.

Смирнов поблагодарил бойцов сил противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне он также сообщил, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью.

В среду губернатор региона сообщил, что в ночь на 30 октября средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. По его словам, часть обломков уничтоженных дронов упала в Железногорске. Также на местах падения зафиксировали незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали.

Ранее обломки беспилотника взорвались на автокольце в Железногорске Курской области.