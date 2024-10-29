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Российские морпехи уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Морпехи Черноморского флота поразили колонну техники ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили колонну техники в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские военные планировали атаковать позиции российских войск. Для этого они отправили колонну техники, в состав которой вошли два танка.

«Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну техники и передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области. По информации ведомства, бригады ВСУ понесли потери в ходе наступательных действий Вооруженных сил России в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Новоивановка и Нижний Клин.

Ранее Боррель признал, что Украина отошла на второй план.

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