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Росгвардия предотвратила заход украинской ДРГ в Курскую область

Спецназ Росгвардии предотвратил заход украинской ДРГ в Курскую область

Спецназ Росгвардии предотвратил заход диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в один из лесов Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Отмечается, что бойцы спецназа с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили неизвестное транспортное средство. Оператор БПЛА отслеживал автомобиль ДРГ на протяжении всего маршрута до точки спешивания.

По диверсионно-разведывательной группе нанесли удар с помощью FPV-дрона, ДРГ была ликвидирована.

Также 23 октября стало известно, что военнослужащие Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Иностранная техника была уничтожена при помощи беспилотников. Ведомство также предоставило кадры, на которых видны удары по технике ВСУ. Кроме того, экипаж самолета-истребителя Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил военнослужащих и опорный пункт ВСУ в Курской области РФ. Удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.

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