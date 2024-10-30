В Курской области уничтожили бронетранспортер VAB французского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Операторы БПЛА Росгвардии уничтожают французский БТР VAB в Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что VAB — это «бронированная машина переднего края», разработанная компаниями «Рено» и «Савье».

В ведомстве отметили, что росгвардейцы регулярно уничтожают Stryker, M113, HMMWV и другую технику, которую западные партнеры передали Вооруженным силам Украины.

До этого сообщалось, что российские военные в рамках отражения атаки на Курскую область нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Всего, по данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 28 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 180 танков, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 101 боевую машину пехоты и 106 бронетранспортеров.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.