Лукашенко предложил США вывести ядерное оружие из Евразии

Ядерное оружие США необходимо вывести с территории Евразии. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

«Для реальной разрядки обстановки, создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии», — сказал Лукашенко.

Он также предложил разработать новый правовой механизм по созданию режима контроля за новыми технологиями, «способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия». К этим технологиям, по словам Лукашенко, относятся лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы и другие передовые разработки.

В конце сентября белорусский министр иностранных дел республики Максим Рыженков сообщал, что Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии. В МИД РФ отмечали, что в рамках договора не исключено использование ядерного оружия в ответ на агрессию со стороны какого-либо государства.

Ранее в Кремле прокомментировали возможные переговоры с США по ядерному оружию.