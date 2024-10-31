Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предложил США вывести ядерное оружие из Евразии

Лукашенко заявил о необходимости вывести ядерное оружие США из стран Евразии

close
FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Ядерное оружие США необходимо вывести с территории Евразии. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

«Для реальной разрядки обстановки, создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии», — сказал Лукашенко.

Он также предложил разработать новый правовой механизм по созданию режима контроля за новыми технологиями, «способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия». К этим технологиям, по словам Лукашенко, относятся лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы и другие передовые разработки.

В конце сентября белорусский министр иностранных дел республики Максим Рыженков сообщал, что Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии. В МИД РФ отмечали, что в рамках договора не исключено использование ядерного оружия в ответ на агрессию со стороны какого-либо государства.

Ранее в Кремле прокомментировали возможные переговоры с США по ядерному оружию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами