Песков объяснил, почему сейчас невозможно вести переговоры с США по ядерному оружию

Россия понимает необходимость контактов по вопросам безопасности, однако в нынешней ситуации не может вести переговоры с США по ядерному оружию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Пескову задали вопрос, может ли РФ вести переговоры с другими странами, в том числе с США о сокращении ядерного потенциала.

Представитель Кремля ответил, что говорить об этом «в условиях войны», которая ведется в отношении РФ при прямом и косвенном участии США, Великобритании и Франции, абсолютно невозможно.

«Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик. Но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел», — заявил он.

Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Американский лидер отметил, что мир должен продолжать добиваться прогресса в вопросе отказа от ядерного оружия.

Ранее в Кремле рассказали, к чему приведут масштабные учения ядерных сил НАТО в Европе.