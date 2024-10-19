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В МИД раскрыли детали договора РФ и Белоруссии в сфере применения ядерного оружия

МИД: Москва и Минск готовы обороняться всеми средствами, включая ЯО

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Андрей Александров/РИА Новости

Россия и Белоруссия в рамках реализации будущего договора о безопасности подтвердят готовность использовать все средства в целях обороны Союзного государства, в том числе и ядерные. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию», — подчеркнул он.

По словам дипломата, в том числе не исключено и использование ядерного оружия в ответ на агрессию со стороны какого-либо государства.

До этого в МИД РФ также сообщали, что будущий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины.

В конце сентября белорусский министр иностранных дел республики Максим Рыженков сообщал, что Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии.

Ранее Лукашенко поделился мыслями, кто мог бы стать президентом Белоруссии.

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