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Украинскую ракету сбили над приграничным регионом РФ

Губернатор Смирнов: силы ПВО уничтожили ракету ВСУ над Курской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета», — написал он.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и военных, которые защищают границу.

В среду губернатор сообщил, что в ночь на 30 октября средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. По его словам, часть обломков уничтоженных дронов упала в Железногорске. Также на местах падения зафиксировали незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали.

До этого в Минобороны сообщали, что этой ночью силы ПВО перехватили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в шести регионах. В оборонном ведомстве отметили, что семь БПЛА сбили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области.

Ранее обломки беспилотника взорвались на автокольце в Железногорске Курской области.

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