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Российский дрон уничтожил колонну техники ВСУ под Суджей

Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил колонну техники ВСУ около Суджи

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ZOG 2.0/Telegram

Российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» вместе с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал опубликовал видео, на котором запечатлен момент, когда беспилотник уничтожает грузовик ВСУ с боеприпасами. Также на видео попала вторичная детонация — взорвались перевозимые снаряды.

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказывал, что российские войска начали применять в Курской области новый FPV-дрон, устойчивый ко всем видам оружия радиоэлектронной борьбы. По его словам, дрон управляется без ретрансляторов и радиосвязи, по проводу. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против него бессильны. БПЛА разработали в Великом Новгороде и назвали «Князь Вандал Новгородский».

По мнению Литовкина, подобное оружие нельзя назвать «шагом в будущее», так как ранние модели противотанковых управляемых снарядов (ПТУР) также работали на проводах.

Ранее сообщалось, что компания «Гонец» испытала комплект персональной спутниковой связи.

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