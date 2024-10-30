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ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал социальный объект в городе Шебекино. В Шебекинском муниципальном округе в селе Нежеголь в результате атаки беспилотника были выбиты окна в одном из жилых домов. Другой дрон сбросил взрывное устройство на частное домовладение.

Гладков добавил, что село Муром подверглось артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дрона. В селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника был поврежден фасад производственного корпуса сельхозпредприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил губернатор.

Днем 30 октября Гладков заявил, что в результате прилета боеприпаса в населенном пункте Отрадное Белгородского района в Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя.Губернатор добавил, что на местах инцидентов работают оперативные службы.

Ранее губернатор Курской области рассказал о ночной атаке украинских беспилотников.

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