Самолеты Су-25 нанесли удары по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

После завершения операции летчики вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, удалось уничтожить все намеченные цели.

В минувшую пятницу, 25 октября, в Курской области российские военные нанесли удары по колонне техники ВСУ. В пресс-службе министерства обороны РФ подчеркнули, что в выполнении боевой задачи приняли участие бойцы одной из бригад морской пехоты Черноморского флота РФ. Как отметил командир бригады с позывным «Коловрат», для этого солдаты Вооруженных сил РФ организовали две засады.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.