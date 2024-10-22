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Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

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Минобороны РФ

Российский вертолет Ми-28НМ осуществил удар по силам и опорному пункту украинских военных в приграничной зоне Курской области, в результате чего цели были уничтожены. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, действуя в составе смешанной тактической группы, применил авиационные ракеты для поражения личного состава и опорного пункта ВСУ в приграничном районе. Оператор корректировки подтвердил успешное уничтожение цели», — сказано в отчетах ведомства.

Также отмечается, что во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск пилоты выпустили ракеты по координатам, предоставленным авиационным наводчиком, и уничтожили целевой объект и личный состав ВСУ.

По завершении удара экипажи выполнили маневрирование на минимальной высоте, используя тепловые ловушки для защиты от возможных ракет, выпущенных противником.

Накануне сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов разведывательной группы спецназа «Ахмат» уничтожили в Курской области более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины, в том числе французский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Crotale.

Ранее российский боец назвал бои в Курской области самыми сложными.

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