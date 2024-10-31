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На Украине заявили о тактическом кризисе ВСУ на многих направлениях

Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о тактическом кризисе ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне боевых действий. Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

Он подчеркнул, что тактический кризис ВСУ в настоящее время распространился с одного на многие направления, в том числе Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское, Южное.

Стариков отметил, что для украинской армии опасна невозможность перебрасывать свои резервы на критические участки фронта. По его мнению, российские войска разбили зону боевых действий, растянув ее.

25 октября Стариков призвал командование Вооруженных сил Украины вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Он добавил, что армия Российской Федерации после эффективного наступления нарушила коммуникацию и логистику ВСУ, а также до сих пор не уступила Киеву военную инициативу.

Ранее генштаб ВСУ поделился данными об обстановке на линии фронта.

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