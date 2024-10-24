В Генштабе ВСУ назвали сложной обстановку для украинской армии по всей линии фронта. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении.

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что есть признаки частичного обрушения фронта украинской армии.

По его словам, решить проблемы, с которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись на фронте, могут вооружения «четвертого» и «пятого» поколений, а также личный состав, состоящий из мотивированных солдат.

17 октября военный корреспондент Юрий Котенок заявлял, что для Вооруженных сил Украины наступили практически «черные дни». Он отметил, что с наступлением осени дождь, ветер и хмурое небо оставили противника без «глаз», тогда как войска РФ продвигаются вопреки осенней распутице, из-за чего единственная надежда врага на успех «тает на глазах».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.