Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВСУ поделился данными об обстановке на линии фронта

Генштаб ВСУ: обстановка останется сложной на всей линии фронта

close
Reuters

В Генштабе ВСУ назвали сложной обстановку для украинской армии по всей линии фронта. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении.

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что есть признаки частичного обрушения фронта украинской армии.

По его словам, решить проблемы, с которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись на фронте, могут вооружения «четвертого» и «пятого» поколений, а также личный состав, состоящий из мотивированных солдат.

17 октября военный корреспондент Юрий Котенок заявлял, что для Вооруженных сил Украины наступили практически «черные дни». Он отметил, что с наступлением осени дождь, ветер и хмурое небо оставили противника без «глаз», тогда как войска РФ продвигаются вопреки осенней распутице, из-за чего единственная надежда врага на успех «тает на глазах».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами