«Хезболла» выпустила по Израилю почти 60 снарядов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило почти 60 снарядов по территории Израиля за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 60 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», <...> пересекли границу Ливана и Израиля», — говорится в сообщении.

В израильской армии уточнили, что привели статистику за среду — 30 октября. В публикации подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит защищать Израиль и его население от угрозы, исходящей от «Хезболлы».

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» назвала условие для прекращения огня.