«Хезболла» назвала условие для прекращения огня

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила готовность исполнить условия резолюции Совета Безопасности ООН, включая прекращение огня между Израилем и Ливаном, при условии, что ливанское досье будет включено в мирные инициативы, касающиеся сектора Газа. Об этом сообщил телеканал LBC со ссылкой на дипломатический источник.

Как стало известно из сообщения телеканала, спикер парламента Ливана Набих Берри информировал Катар и Египет о том, что «Хезболла» готова «разделить фронты», если вопрос урегулирования конфликта в Ливане будет учтен в рамках мирных переговоров по ситуации в Газе.

В ночь на 27 октября бойцы «Хезболлы» с помощью дронов атаковали израильскую военную базу, расположенную к востоку от города Афула. Кроме того, «Хезболла» атаковала скопления израильских сил, в частности, в поселениях Шломи и Шомера, а также в окрестностях города Айта аль-Шааб и к востоку от Маркабы.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» провела рекордные 48 вылазок против армии Израиля.