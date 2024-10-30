ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны российской армии (ПВО ВС РФ) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем и Белгородской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному – над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

До этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в Геническом районе Херсонской области.

24 октября стало известно, что двое жителей села Тавричанка, расположенного в Херсонской области, пострадали от взрыва беспилотника. По словам Владимира Сальдо, взрыв дрона самолетного типа случился около детского сада «Ромашка». К счастью, дети не пострадали. Взрослым уже оказали первую помощь, их жизням ничто не угрожает.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.