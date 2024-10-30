Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над морем и Белгородской областью

close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны российской армии (ПВО ВС РФ) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем и Белгородской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному – над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

До этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в Геническом районе Херсонской области.

24 октября стало известно, что двое жителей села Тавричанка, расположенного в Херсонской области, пострадали от взрыва беспилотника. По словам Владимира Сальдо, взрыв дрона самолетного типа случился около детского сада «Ромашка». К счастью, дети не пострадали. Взрослым уже оказали первую помощь, их жизням ничто не угрожает.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами