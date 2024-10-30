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Правительство Ливана надеется на прекращения огня в ближайшее время

Премьер Микати: Ливан надеется на прекращение огня в ближайшие часы или дни

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Hassan Ammar/AP

Ливанское правительство надеется на скорейшее достижение соглашения о прекращении огня. Об этом в интервью телеканалу Al Jadeed заявил премьер-министр страны Наджиб Микати.

По словам политика, кабинет министров Ливана предпринимает все меры для прекращения израильской агрессии и защиты мирного населения. Микати выразил надежду, что в скором времени благодаря посредническим усилиям ситуация может измениться в лучшую сторону. Он отметил, что возможно удастся добиться соглашения о прекращении огня в ближайшие часы или дни.

Микати сослался на телефонный разговор с направляющимся в Израиль заместителем помощника президента США Эймосом Хокстином. Американский чиновник сказал, что считает возможным достичь соглашения до 5 ноября.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН ливанская армия сразу после вывода израильских войск должна занять южные районы страны.

29 октября сообщалось, что более половины жителей востока Ливана стали беженцами из-за атак Израиля.

Ранее «Хезболла» назвала условие для прекращения огня.

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