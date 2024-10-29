Более половины жителей востока Ливана стали беженцами из-за атак Израиля

Удары израильской армии по расположенной на востоке Ливана долине Бекаа превратили в беженцев более половины местных жителей, Об этом РИА Новости заявил губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр.

По его словам, свыше 60% населения Баальбек-Хермель стали беженцами из-за израильской агрессии.

Ходр отметил, что только 28 октября израильские самолеты нанесли 30 ударов по разным населенным пунктам, в результате чего пострадали более 150 человек. В разборах завалов вместе со спасателями и медиками участвуют и местные жители.

26 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что жителям 25 поселений на севере Израиля необходимо немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Иран призвал мировое сообщество остановить Израиль.